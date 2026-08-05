ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦਾ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ

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Pradeep Rawat Dies News: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਧਾਰਥ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਲਗਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਨ, ਸਰਫਰੋਸ਼, ਗਜਨੀ, ਅਵਾਰਾਪਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਬੈਜੂ ਬਾਵਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਸਯੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਲਨਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ। ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਗਜਨੀ (2005) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਰੀਮੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏ.ਆਰ. ਮੁਰੂਗਾਦੋਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"