ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ

Satish Shah Death News: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਸੀ।
ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪਿਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਜੇ ਉਭਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ "ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਾਰਾਭਾਈ" ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਵਦਨ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਡਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ "ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ" ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ "ਅਰਵਿੰਦ ਦੇਸਾਈ ਕੀ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਨ," "ਗਮਨ," "ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ," "ਸ਼ਕਤੀ," "ਜਾਨੇ ਭੀ ਦੋ ਯਾਰਾਂ," ਅਤੇ "ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1984 ਦਾ ਸਿਟਕਾਮ "ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ" ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 55 ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਫਿਲਮੀ ਚੱਕਰ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਾਰਾਭਾਈ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। "ਫਿਲਮੀ ਚੱਕਰ" ਅਤੇ "ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਾਰਾਭਾਈ" ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਤਨਾ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ। ਮਾਇਆ ਸਾਰਾਭਾਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਵਦਨ ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
