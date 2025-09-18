ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਰੌਣਕ'
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਰੌਣਕ'

Raunak Punjabi movie 2025​: ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫ਼ਿਲਮ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਯਾਰ ਵਾਬਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:28 PM IST

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਰੌਣਕ'

Raunak Punjabi movie 2025​ (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਲਾ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੱਸੀ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ।

ਜੱਸੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਥੀਏਟਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਪਾਤੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ।

ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਸੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਕ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਲ ਮੀ ਅਤੇ ਐਨੀ ਹਾਊ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫ਼ਿਲਮ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਯਾਰ ਵਾਬਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਤਰਸੇਮ ਪੌਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਰੋਣਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://youtu.be/pyK7v6f_vHY?si=1DXrEqIiQ3i0BT1G

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਸੀ ਨੇ ਲੇਖਕ, ਡਾਇਲਾਗ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟੀਆ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਬਣੇਗਾ।

;