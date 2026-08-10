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ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 33 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

Shakeel Noorani Arrested News: 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 10, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:26 AM IST
ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 33 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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