/ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 33 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

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Shakeel Noorani Arrested News: 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ" ਅਤੇ "ਜੋਰੂ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਲਵਾਨੀ ਘਰ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੂਰਾਨੀ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਧਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਮਾਲਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਧਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੇਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।"
ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੋਰੀਵਲੀ ਹਾਲੀਡੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੂਰਾਨੀ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ (ਜ਼ੋਨ 2) ਸੰਦੀਪ ਘੁਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂਰਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਾ" (1991), "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਆਸ਼ਿਕ" (1993), "ਬੜੇ ਦਿਲਵਾਲਾ" (1999), ਅਤੇ "ਜੋਰੂ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" (2000) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।