ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਠੱਗੇ

Vikram Bhatt Fraud case: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ 'ਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਡਾ. ਅਜੇ ਮੁਰਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Trending Photos
Vikram Bhatt Fraud case: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਭੂਪਾਲਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਡਾ. ਅਜੇ ਮੁਰਦੀਆ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਡਾ. ਮੁਰਦੀਆ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਡਾ. ਅਜੇ ਮੁਰਦੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼:
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ। ਭੱਟ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭੱਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਡਾ. ਅਜੇ ਮੁਰਦੀਆ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਾ ਮੁਰਦੀਆ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ, "ਮਹਾਰਾਣਾ-ਰਾਣ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਦਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਲਐਲਪੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਜੇ ਮੁਰਦੀਆ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾੰਭਰੀ ਭੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਇੰਦਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਸ਼ਵੇਤਾੰਭਰੀ ਭੱਟ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ (ਇੰਦਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਵਿਕਰਮ, ਸ਼ਵੇਤਾੰਭਰੀ ਭੱਟ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ, ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਾਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬਚੀ।
ਕੇਸ ਦਰਜ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 318 (4), 316 (2), 336 (3), 340 (2), ਅਤੇ 61 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਰਦੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ - ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਫੁਟੇਜ, ਸੰਗੀਤ ਮਾਸਟਰ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਆਦਿ - ਇੰਦਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ "ਮਧੋਸ਼" ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ "ਗੁਲਾਮ" ਵਰਗੀਆਂ ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ "ਰਾਜ਼" ਅਤੇ "1920" ਲੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫਿਲਮ 'ਤੁਮਕੋ ਮੇਰੀ ਕਸਮ', ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਾ. ਅਜੇ ਮੁਰਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.