ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

FIR filed against Ranveer Singh: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੈਵਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜੁਰਲੀ ਅਤੇ ਗੁਲੀਗਾ ਦੈਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
FIR filed against Ranveer Singh: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚਾਵੁੰਡੀ ਦੈਵਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਐਫਐਫਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੇਥਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੈਵਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜੁਰਲੀ ਅਤੇ ਗੁਲੀਗਾ ਦੈਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਕਾਰ 'ਤੇ ਚਾਵੁੰਡੀ ਦੈਵਾ ਨੂੰ "ਮਾਦਾ ਭੂਤ" ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਵੁੰਡੀ ਦੈਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ "ਭੂਤ" ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੇਥਲ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 175, ਉਪ-ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਕੰਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਚਾਵੁੰਡੀ (ਚਾਮੁੰਡਾ) ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਰਿਸ਼ਭ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ (ਕਾਂਤਾਰਾ) ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਦਾ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਟ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ।"
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਤਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।"
ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵੁੰਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ:
"ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਫਿਲਮ (ਕਾਂਤਾਰਾ) ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"
