Flipkart पर इस एक्टर ने ऑर्डर किया Nothing Ear (1), जब बॉक्स खोला तो वाकई नहीं मिला कुछ

नई दिल्ली : दिवाली का त्योहार करीब आते ही शॉपिंग साइट्स ने ग्राहकों को लुभाने की पूरी तैयारी कर रखी है. आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज भी जमकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. आपने कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों के साथ धोखाधड़ी के बारे में भी सुना होगा, जिसमें कई बार लोग ऑर्डर कुछ करते हैं और पते पर कुछ और सामान भेज दिया जाता है. इस बार यह धोखाधड़ी एक एक्टर के साथ हुई. फ्लिपकार्ट से शॉपिंग का उनका एक्सपीरियंस बेहद खराब रहा.

दरअसल सीरियल अनुपमा के एक्टर पारस कलनावत ( Paras Kalnawat) ने Flipkart से 6 हजार रुपये के Nothing Ear (1) नाम का ईयरफोन ऑर्डर किया था. जब उन्होंने पते पर ऑर्डर रिसीव करने के बाद बॉक्स को खोलकर देखा तो वह हैरान रह गए. बॉक्स खाली था.

इसके बाद पारस ने ट्विटर पर अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया. उन्होंने दो फोटो शेयर करते हुए लिखा- मुझे Flipkart के Nothing बॉक्स में कुछ नहीं मिला. Flipkart वास्तव में समय के साथ खराब होता जा रहा है. जल्द ही लोग Flipkart से सामान खरीदना बंद कर देंगे.

So Here I Have Received Nothing In @nothing box From @Flipkart ! Flipkart is actually getting worse with time and soon people are going to stop purchasing products from @Flipkart ! pic.twitter.com/wGnzU0MlNq

— Paras Kalnawat (@paras_kalnawat) October 13, 2021