/ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ‘ਆਜਾ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚੀਏ’

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Singer Hans Raj Hans New Song: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ‘ਆਜਾ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚੀਏ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗੀਤ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੁੱਕ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਵਕਾਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੀਤ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾਪਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਰਾਜ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਅਰਸ਼ ਨਾਗਰਾ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੱਧੂ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨ ਵੜਾਇਚ, ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਬਹਿਲ, ਰੋਬਿਨ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਸੰਧੂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੌਬੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਹਰਮੀਤ ਐਸ. ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਨਾਗਰਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦੋਹਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ (ਸਿਡਨੀ ਹਾਈਟਸ) ਅਤੇ ਜੱਸ ਮੰਗਤ (ਮਿਹਰ ਬਾਈ ਜੱਸ ਮੰਗਤ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਸਟ ਲੁੱਕ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੇਵਕਾਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।