‘ਹੀਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਿਆ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ, ਦਿਵਿਤਾ ਜੁਨੇਜਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ

Heer Express Movie Released: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਐਨਟਰਟੇਨਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹੀਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਦਾਦੇ-ਦਾਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ–ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ–ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ –“ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਐਨੀ ਸਾਫ਼–ਸੁਥਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਹੀਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।”
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਜਾ ਦਿਖਾਵਾ। ਕਹਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਠਾਸ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਿਤਾ ਜੁਨੇਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮਿਯਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ‘ਹੀਰ’ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ, ਸੰਜਯ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੇਘਨਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਉਸਤਾਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼–ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ‘ਹੀਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਤਾ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
