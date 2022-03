गोथम के सबसे घातक सुपरहीरो से कल होगी मुलाकात, 4 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म 'The Batman'

नई दिल्ली : The Batman Release Date: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डायलन क्लार्क (DC) की मूवीज पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. उनकी नई फिल्म सीरीज द बैटमैन (The Batman) 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फिल्म का ट्रेलर रिलीज के बाद से दर्शक इसकी रिलीज डेट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

अमेरिकी फिल्म निर्माता कंपनी वॉर्नर ब्रॉस की इंडिया यूनिट ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि 4 मार्च को सिनेमाघरों में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होने वाली The Batman में दुनिया के सबसे महान जासूस और गोथम के सबसे घातक और सबसे पेचीदा विलेन बैटमैन को देखें.

Uncover the secrets, unmask the truth. #RobertPattinson is #TheBatman.#TheBatman releasing in Cinemas on March 4 in English, Hindi, Tamil and Telugu.

Visit: https://t.co/T3x3rLk7XP#WarnerBrosIndia #RobertPattinson #ZoëKravitz #PaulDano pic.twitter.com/JSk55epvTb

— Warner Bros. India (@WarnerBrosIndia) March 2, 2022