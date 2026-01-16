Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3076036
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Entertainment

ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਬੋਲੇ- ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ

Honey Singh apology: ਹਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋ ਯੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।"

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:20 AM IST

Trending Photos

ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਬੋਲੇ- ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ

Yo Yo Honey Singh controversial statement: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਸੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈ*ਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।" ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਹਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋ ਯੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।"

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈ*ਸ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।"

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

TAGS

Honey Singh apologyHoney Singh controversial statementHoney Singh Viral Video

Trending news

Punjab
ਪੰਜਾਬ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ; ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਜਨਵਰੀ 2026
About Draupadi Murmu
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ
‪ cbse.nic.in
CBSE ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ...
Dr. Baljit Kaur
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 31.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ-ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Atishi
ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ED Raid Congress leader
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ
New CEO Punjab
ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
haryana
STF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ-ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
GNDU Convocation
ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ