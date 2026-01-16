ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਬੋਲੇ- ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ

Honey Singh apology: ਹਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋ ਯੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।"
Yo Yo Honey Singh controversial statement: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਸੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈ*ਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।" ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਹਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋ ਯੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।"
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈ*ਸ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।"
