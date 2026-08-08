ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ-ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ

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Bathinda News: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।