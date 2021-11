IFFI में पहली बार OTT की एंट्री, इस बार ये पांच दिग्गज होंगे शामिल

नई दिल्ली : भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India) के इतिहास में पहली बार ओटीटी (Over The Top) प्लेटफॉर्म की एंट्री होने जा रही है. गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI, Goa) में पांच प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम ( Amazon Prime) जी फाइव (Zee5), वूट (Voot) और सोनी लिव (SonyLIV) भी हिस्सा लेंगे. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

In a first, Netflix, Amazon Prime, Zee5, Voot, and Sony Liv will participate at #IFFI52 through exclusive masterclasses, content launches, previews, and much more.

IFFI is embracing new technology and providing a platform for industry artists to interact with OTT players. pic.twitter.com/10O3QfLLne

— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) November 19, 2021