/Habaspuri Weaving: କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ! ‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍

राज्य चुनें
Habaspuri Weaving: ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ‘ହାବସପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ’ କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ: ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଡେଥ୍’ ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି।
‘ରିତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ’ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାବସପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ଇତିହାସ, ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହସ୍ତତନ୍ତର କାହାଣୀ:
କଳାହାଣ୍ଡିର ହାବସପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭାବେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଅଭାବ ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାମ ଧୀରେଧୀରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଟି ଏହି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ।
ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଓ ମୟୂର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା:
ଏହି ବୃତ୍ତଚିତ୍ରର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଏବଂ ମୟୂର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ରାଉତ।
ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଟିମ୍ରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରତିହାରୀ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୟୂର ମହାପାତ୍ର DOP, ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର ଏବଂ ଅଜିତ ନାରାୟଣ ଦାସ ଏଡିଟିଂ ଓ DI ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
Cannes ଠାରୁ NFDC Film Bazaar ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ’ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନଜର କାଢ଼ିସାରିଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ NFDC Film Bazaar Documentary Co-Production Marketରେ ୯୮ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୨ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ ୭୭ତମ Cannes Film Festivalରେ ମଧ୍ୟ ‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିନେମା ମଞ୍ଚରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି।
୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗବେଷଣା:
ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପାଇଁ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନର ଅନୁପ୍ରିୟା ମୃଧା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କୋରିନ୍ ଫ୍ଲାହର୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରେ ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଏହି ଗବେଷଣା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀର ମୌଳିକତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବୋଲି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
‘କୋଟପାଡ଼ ୱିଭିଂ’ ପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ:
ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ‘କୋଟପାଡ଼ ୱିଭିଂ: ଦ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଆ ରେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍’ ପରେ ହାବସପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ନେଇ ଏହା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ।
‘କୋଟପାଡ଼ ୱିଭିଂ’ ୬୦ଟି ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହ ୧୧ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପରେ OTT ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ରିଲିଜ୍
‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ’ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିଭି, OTT ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
‘BNR Films’ ଫିଲ୍ମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରଣନୀତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱର ତଦାରଖ କରିବ।
ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ପ୍ରଯୋଜକ ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଓ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଆଞ୍ଚଳିକ କାହାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ମଧ୍ୟ ହାବସପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଓ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାରକଥା, ‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ: ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଡେଥ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିସ୍ମୃତ ହସ୍ତତନ୍ତ