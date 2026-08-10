Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Odisha Entertainment
  • /Habaspuri Weaving: କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ! ‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍

Habaspuri Weaving: କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ! ‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍

‘ରିତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ’ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାବସପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ଇତିହାସ, ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:51 AM IST
Habaspuri Weaving: କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ! ‘ହାବସପୁରୀ ୱିଭିଂ’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
2
3
4
5