Film Emergency: कंगना रनौत ने फिल्म 'Emergency' को लेकर दिया बड़ा अपडेट!

Kangana Ranaut Film Emergency: अदाकारा कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी की रिलीज डेट को लेकर चल रहा विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है. हाल ही में कंगना रनौत ने अपने टविटर अकाउंट पर पोस्ट डाला है जिसमें उसने कहा है कि फिल्म इमरजेंसी स्थगित कर दी गई है. मूवी इमरजेंसी की रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.

कंगना रनौत का पोस्ट

कंगना रनौत ने ( Kangana Ranaut POST) हाल ही में एक पोस्ट डाली है कि भारी मन से मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे निर्देशन में बनी फिल्म इमरजेंसी स्थगित कर दी गई है, हम अभी भी सेंसर बोर्ड से प्रमाणन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नई रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी, आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद

With a heavy heart I announce that my directorial Emergency has been postponed, we are still waiting for the certification from censor board, new release date will be announced soon, thanks for your understanding and patience

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 6, 2024