'पंगा गर्ल’ ने उड़ाई हिजाब गर्ल की धज्जियां..! स्क्रीनशॉट शेयर कर दी अपनी राय, बुरी तरह मचा बवाल

चंडीगढ़- कर्नाटक के उडुपी कॉलेज (Udupi College) में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद भारत के साथ साथ दुनियाभर में गरमा गया है. कई लोग इसे लेकर हिजाब पहनने वाली छात्राओं का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल धर्मनिरपेक्ष होते हैं इसलिए हिजाब या किसीऔर धार्मिक कपड़े को स्कूल में पहन कर न आया जाएं.

इस पर बॉलीवुड स्टार्स ने भी अपनी राय दी हैं, लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने पूरे मामले पर ऐसी बात कही है कि सबके होश उड़ गए हैं.

कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की हैं, जो लेखक Anand Ranganathan का स्क्रीनशॉट हैं. इस तस्वीर में बदलते हुए ईरान की झलक दो तस्वीरों के जरिए दिखाई गई है.पहली तस्वीर में साल 1973 में ईरान की महिलाएं बिकिनी में नजर आ रहीं हैं और अब की महिलाएं बुर्का पहने दिख रही हैं.

इस तस्वीर के साथ लिखा है कि 1973 का ईरान और अब का ईरान. कंगना ने इस मामले पर अपने राय भी जाहिर की. कंगना ने लिखा, ‘अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ... खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें।’बता दें कि अब तक इस विवाद पर ऋचा चड्डा, जावेद अख्तर जैसे कई स्टार्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Correct me if Im wrong but Afghanistan is a theocratic state and when I last checked India was a secular democratic republic ?!! pic.twitter.com/0bVUxK9Uq7

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) February 11, 2022