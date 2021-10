कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन, दुखी RGV ने लाइफ जीने के लिए दे डाली यह सलाह

बेंगलूरु में दो रात के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है. कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है. राज्य के सभी थिएटर बंद कर दिए गए. पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए कांतीरवा स्टेडियम में रखा जाएगा.

नई दिल्ली : कन्नड़ फिल्म अभिनेता और IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स के ब्रांड एंबेसडर पुनीत राजकुमार (46 ) की आज जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई. हार्ट अटैक के तुरंत बाद उन्हें बेंगलूरु (bengaluru) के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरा कर्नाटक शोक में डूब गया. स्थिति पर काबू रखने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है. राज्य के सभी थिएटर बंद कर दिए गए. कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई भी अस्पताल पहुंचे. पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए कांतीरवा स्टेडियम में रखा जाएगा. बेंगलूरु में दो रात के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है.



पिता को वीरप्पन ने कर लिया था अगवा

पुनीत के पिता राजकुमार साउथ इंडियन सिनेमा के आइकॉन थे. वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पहले अभिनेता थे, जिन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिला था. चंदन तस्कर वीरप्पन ने जुलाई 2000 में तमिलनाडु से उनका अपहरण कर लिया था.

कर्नाटक के CM हैरान

उन्होंने ट्वीट किया-कन्नड़ स्टार (kannada Star) पुनीत राज कुमार के आकस्मिक निधन से मैं बुरी तरह से हैरान हूं. कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए यह आघातजनक है और इससे कर्नाटक के सभी लोग दुखी हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और राज कुमार को चाहने वालों को इस आघात को सहने की शक्ति दे.

प्रधानमंत्री ने जताया दुख

प्रधानमंत्री narendra modi ने ट्वीट कर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) की मौत पर दुख जताया. उन्होंने लिखा-भाग्य के एक क्रूर मोड़ ने हमसे एक प्रतिभाशाली अभिनेता पुनीत राजकुमार को छीन लिया है. यह जाने की कोई उम्र नहीं थी. आने वाली पीढ़ियां उन्हें उनके कार्यों और अद्भुत व्यक्तित्व के लिए प्यार से याद करेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ओम शांति.

A cruel twist of fate has snatched away from us a prolific and talented actor, Puneeth Rajkumar. This was no age to go. The coming generations will remember him fondly for his works and wonderful personality. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/ofcNpnMmW3 — Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2021

राम गोपाल वर्मा ने दी फैंस को सलाह

फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (RGV) ने ट्वीट किया -पुनीत राजकुमार की आकस्मिक मौत एक ट्रेजडी है. यह भी एक डरावना और भयानक आंख खोलने वाला सच है कि हम में से कोई भी कभी भी मर सकता है. इसलिए लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर जीना सबसे अच्छा है.

Apart from the shocking tragedy that @PuneethRajkumar ‘s sudden death is, it is also a scary and terrifying eye opening truth that any of us can die anytime So it is best to live life on a fast forward mode , while we are still alive — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 29, 2021