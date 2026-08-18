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ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜੈਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਉਤੇ ਭੜਕੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ

Karan Aujla Adelaide Show News: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਟੂਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 18, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:38 AM IST
ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜੈਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਉਤੇ ਭੜਕੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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