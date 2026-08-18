ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜੈਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਉਤੇ ਭੜਕੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ

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Karan Aujla Adelaide Show News: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਟੂਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਅਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੈਕੇਟ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਜੈਕੇਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਜੈਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਜੈਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਜੈਕੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਰੌਡ ਲੇਵਰ ਅਰੇਨਾ, 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ, 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਥ ਦੇ ਆਰਏਸੀ ਅਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਐਡੀਲੇਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।