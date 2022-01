चंडीगढ़- लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Bigg boss 15 के विजेता का खुलासा हो ही गया. तेजस्वी प्रकाश ने Bigg boss house में रहकर लोगों का ऐसा दिल जीता कि उनके चाहने वालों ने उन्हें Bigg boss 15 का Winner चुना. ये खिताब जीतने के बाद तेजस्वी काफी खुश नजर आ रही हैं.

'बिग बॉस' के 15वें सीजन की Winner तेजस्वी प्रकाश के साथ साथ उनके Boyfriend करण कुंद्रा भी फूले नहीं समा रहे. शो जीतने के बाद करण कुंद्रा और उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश ने रविवार की रात घर पर जमकर सेलिब्रेशन किया. उनकी यह पार्टी सुबह करीब 7:30 बजे तक चली.

पार्टी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर-

बिग बॉस के सेट से लौटने के बाद घर पर तेजस्‍वी और करण ने फैमिली के साथ जमकर पार्टी की. करण ने इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी पर इस आफ्टर पार्टी की झलक दिखलाई है, जिसमें घर का एक कमरा 'बिग बॉस तेजा' के नाम से सजा हुआ है. दोनों एक-दूसरे के प्‍यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. पार्टी की फोटोज को करण और तेजस्वी दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Karan ने हार का दर्द किया बयां !

करण को तेजस्वी के जीत की खुशी तो हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपनी हार का गम भी हैं.दरअसल, करण ने एक नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया हैं.जिसमें उन्होंने अपनी हार का दर्द बयां किया है. उन्होंने कहा कि उनका कई चीजों से अब विश्वास उठ गया है.

करण कुंद्रा ने लिखा कि"मेरी इस पूरी जर्नी के दौरान आपने मुझ पर जो प्यार, समर्थन और दया बरसाई, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देर से किए गए पोस्ट के लिए वे माफी मांगते हैं. उन्होंने काह कि बहुत सी चीजों से मेरा विश्वास उठ गया हैं.

A big big biggggg thank you to each and everyone of you for all the love and support and kindness that you showered on me throughout my journey.. sorry for the late tweet.. Lost faith in a lot of things today but hopefully not in myself.. you’ve stood by me like a rock

— Karan Kundrra (@kkundrra) January 31, 2022