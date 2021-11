Kartik Aaryan Dhamaka : प्यार का पंचनामा करने के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन ने किया 'धमाका', फैंस बोले-Superb

नई दिल्ली : प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी कई फिल्मों में अपने जानदार अभिनय से पहचान बना चुके अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धमाका' (Dhamaka) ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन न्यूज एंकर अर्जुन पाठक के रोल में दिखाई दे रहे हैं. राम माधवानी के निर्देशन में बनी फिल्म 'धमाका' में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने फिल्म में कार्तिक आर्यन की पत्नी और एक न्यूज रिपोर्टर का किरदार निभाया है.

धमाका की कहानी न्यूज एंकर अर्जुन पाठक यानी कार्तिक आर्यन के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में वह अपने करियर के ढलान पर हैं. उसे एक रेडियो शो का होस्ट बना दिया गया है.इस बीच एक आतंकी गतिविधि उसकी लाइफ में और उथल-पुथल मचा देती है. न्यूज रूम की इस कहानी ने पूरी तरह से दर्शकों पर असर डाला है.

फिल्म में कार्तिक आर्यन का जबरदस्त अभिनय को देख फैंस उनके कायल हो गए. फिल्म रिलीज होने के बाद ट्विटर यूजर्स ने कार्तिक की तारीफों के पुल बांध दिए. माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर 'धमाका' सुबह से ट्रेंड कर रहा है. एक यूजर ने ट्वीट किया, 'ये फिल्म आपको नॉन-स्टॉप एंटरटेन करती है. एक यूजर ट्वीट कर इस फिल्म को कार्तिक आर्यन का परफेक्ट कमबैक बताया.

एक अन्य यूजर ने लिखा- वाट अ मूवी! सुपर्ब.

#Dhamaka ,What a movie ! ,superb ! Just watched on @netflix .

@TheAaryanKartik 's dhamakedar performance ;

Solid intense drama, exposing dark side of news creators ,media &Politics.

Really, This movie is #Dhamaka pic.twitter.com/2rUzpQaGir

— Arshpreet singh (@1594Arsh) November 19, 2021