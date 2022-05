KGF Chapter 2: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश, रचा इतिहास

चंडीगढ़- KGF Chapter 2 box office collection: यश स्‍टारर 'केजीएफ: चैप्‍टर 2' (KGF: Chapter 2) ने नया इतिहास रच दिया है.

कन्नड़ सुपरस्टार यश स्टारर KGF चैप्टर 2, प्रशांत नील द्वारा अभिनीत, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही है. दुनिया भर में फिल्म की कमाई के अलावा, रॉकिंग स्टार यश और निर्देशक प्रशांत नील के लिए अपार प्यार है, जो हर तरफ से बरस रहा है.

KGF चैप्टर 2 एक बड़ी सफलता के रूप में उभरा है क्योंकि यह हाल ही में 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े. फिल्म के हिंदी संस्करण ने हिंदी बेल्ट में किसी भी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे, ओपनिंग वीकेंड और ओपनिंग वीक का दावा किया और 250 करोड़ रुपये के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई.

केजीएफ चैप्टर 2 तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र कन्नड़ फिल्म बन गई. इसके अलावा, दुनिया भर में भी, यह फिल्म तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई. यह हाल ही में दक्षिण कोरिया में प्रदर्शित होने वाली पहली दक्षिण भारतीय फिल्म भी बनी. KGF चैप्टर 2 का दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्तमान में 1160 करोड़ रुपये से अधिक है.

#KGFChapter2 WW Box Office

REFUSES to give up to new releases.

Week 1 - ₹ 720.31 cr

Week 2 - ₹ 223.51 cr

Week 3 - ₹ 140.55 cr

Week 4

Day 1 - ₹ 11.46 cr

Day 2 - ₹ 8.90 cr

Day 3 - ₹ 24.65 cr

Day 4 - ₹ 25.42 cr

Day 5 - ₹ 8.07 cr

Total - ₹ 1162.87 cr

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) May 10, 2022