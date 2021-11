नुसरत और निखिल जैन की शादी को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, कानूनी रूप से बताया 'अवैध'

चंडीगढ़- शादी के बंधन में बंधे निखिल और नुसरत ने बहुत ही धूमधाम से शादी रचाई थी, लेकिन दोनों की शादी फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं. कोलकाता कोर्ट ने अब नुसरत जहां और निखिल जैन की पहली शादी को कानूनी रूप से अमान्य बताया है.

कोलकाता की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि एक्ट्रेस-राजनेता नुसरत जहां (Nusrat Jahan) और व्यवसायी निखिल जैन (Nikhil Jain) की शादी 'कानूनी रूप से वैध नहीं' है.

The marriage of actor-politician Nusrat Jahan and Nikhil Jain is 'not legally valid', rules a court in Kolkata pic.twitter.com/sE0fQl01LS

— ANI (@ANI) November 17, 2021