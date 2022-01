विक्की कौशल के खिलाफ FIR दर्ज, टेंशन में आई कैटरीना, चोरी का लगा आरोप !

चंडीगढ़- शादी के महज तीन हफ्ते बाद विक्की कौशल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. हाल ही में उन पर मामला दर्ज किया गया हैं. इन दिनों विक्की वैसे सारा अली खान के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं.

विक्की और सारा इन दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में शूटिंग करते नजर आ रहे हैं. चलिए आपको बता दें कि विक्की पर FIR क्यों दर्ज की गई हैं.

We received a complaint, will see whether number plate was misused. Action to be taken as per provisions in Motor Vehicle Act. If film unit is in Indore, will try probing them:Rajendra Soni,SI,Banganga on an allegedly fake no. plate used in a movie sequence by actor Vicky Kaushal pic.twitter.com/laCIBbEWML

— ANI (@ANI) January 1, 2022