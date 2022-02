डॉ. सुभाष चंद्रा ने लता ताई के निधन पर जताया शोक, बोले-दीदी आवाज से हमेशा जीवित रहेंगी

नई दिल्ली : Lata Mangeshkar Cremation today : स्वर कोकिला और भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. राज्यसभा सदस्य हुए एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया-राष्ट्र ने आज माधुर्य का स्रोत खो दिया है! एक युग का अंत। भगवान लता दीदी की आत्मा को शांति दे! इस नुकसान को व्यक्त करने के लिए शब्द कभी पर्याप्त नहीं होते.

The Nation has lost the source of melody today! End of an era. May Lata Didi’s soul rest in peace! Words are never enough to express a loss of this magnitude.

— Subhash Chandra (@subhashchandra) February 6, 2022