Lata Mangeshkar Passes Away: लता दीदी ने दुनिया को कहा 'अलविदा', 92 के उम्र में ली आखिरी सांस

चंडीगढ़- Lata Mangeshkar Passes Away: स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही. 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. वह पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं.

उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उनका इलाज किया जा रहा था, हालांकि वह कोरोना से जंग जीत चुकी थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था. लता मंगेशकर का रविवार सुबह 8:12 पर मुंबई में निधन हो गया.

उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर हर तरफ शोक की लहर है.लता मंगेशकर जिन्हें 'मेलोडी की रानी' और 'भारत की कोकिला' के रूप में जाना जाता था. राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है.

डॉक्टरों ने इससे पहले जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर को स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू शिफ्ट किया गया था लेकिन अचानक बीते रोज उनकी सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर वेंटिलेटर पर रखा गया था। रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने ट्वीट कर उन्हे श्रद्धांजलि दी.उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशन्स को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे, वह हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थीं। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी।"

I consider it my honour that I have always received immense affection from Lata Didi. My interactions with her will remain unforgettable. I grieve with my fellow Indians on the passing away of Lata Didi. Spoke to her family and expressed condolences. Om Shanti.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि- “लता-जी का निधन मेरे लिए हृदयविदारक है, जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है. उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में, भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए, पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई. भारत रत्न, लता-जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी, ”राष्ट्रपति का ट्वीट पढ़ें.

An artist born but once in centuries, Lata-didi was an exceptional human being, full of warmth, as I found whenever I met her. The divine voice has gone quiet forever but her melodies will remain immortal, echoing in eternity. My condolences to her family and admirers everywhere. pic.twitter.com/FfQ8lmjHGN

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया.

I am extremely saddened by the demise of Lata Mangeshkar Ji, the Nightingale of Indian Cinema and legendary singer. India has lost its voice in the death of Lata ji, who has enthralled music lovers in India & across the globe with her mellifluous & sublime voice for many decades. pic.twitter.com/C9m3PfexyP

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है.

लता मंगेशकर को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि.

Received the sad news of Lata Mangeshkar ji’s demise. She remained the most beloved voice of India for many decades.

Her golden voice is immortal and will continue to echo in the hearts of her fans.

My condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/Oi6Wb2134M

