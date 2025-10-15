Pankaj Dheej: ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 'ਕਰਨ; ਜਾਣੋ ਸ਼ਿਵਦਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫਰ

Pankaj Dheer Biography: "ਮਹਾਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Pankaj Dheej: "ਮਹਾਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੇ। ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ "ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ1988 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੀ "ਮਹਾਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ, ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਮਰਾਠਾ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ 'ਕਰਨ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸੂਮ ਰਜ਼ਾ, ਭਰਿੰਗ ਤੁਪਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਹੰਨਲਾ (ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ?" ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
40 ਸਾਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਧੀਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ "ਮਹਾਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ "ਕਰਨ", "ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ" ਵਿੱਚ "ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ" ਅਤੇ "ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ" ਵਰਗੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਸੜਕ", "ਸਨਮ ਬੇਵਫਾ", "ਸੋਲਜਰ", "ਬਾਦਸ਼ਾਹ", "ਅੰਦਾਜ਼", "ਜ਼ਮੀਨ" ਅਤੇ "ਟਾਰਜ਼ਨ: ਦ ਵੰਡਰ ਕਾਰ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਧੀਰ
ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਧੀਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੇ ਪੇ ਇਕਾ (1994) ਅਤੇ ਬਾਕਸਰ (1984) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੂੰਹ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਸੇਂਗਰ
ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਹਿੱਟ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਿਤਿਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ, ਨਿਕਿਤਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ। ਪੰਕਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ।
ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਪੰਕਜ ਧੀਰ "ਸੌਗੰਧ," "ਸਨਮ ਬੇਵਫਾ," "ਸੜਕ," ਅਤੇ "ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। "ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ," "ਕਾਨੂਨ," "ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ," "ਯੁੱਗ," ਅਤੇ "ਸਸੁਰਾਲ ਸਿਮਰ ਕਾ" ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ₹42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉਸਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
