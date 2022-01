अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का चौंकाने वाला ब्रेकअप? अफवाहों पर फैंस का ऐसा रिएक्शन !

चंडीगढ़- बॉलीवुड के पावर कपल में से एक, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ब्रेक-अप की अफवाहों ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया हैं. इन दिनों कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं है.

ब्रेक-अप की इन चौंकाने वाली अफवाहों ने अर्जुन-मलाइका के प्रशंसकों को निराश कर दिया हैं. जहां कुछ लोगों ने दोनों को ट्रोल किया, वहीं अन्य ने इस खबर को दिल तोड़ने वाली खबर बताया.

हालांकि, न तो अर्जुन कपूर और न ही मलाइका अरोड़ा ने अभी तक उनके कथित ब्रेक-अप की स्थिति पर कोई टिप्पणी की है. ये अफवाहें तब सामने आईं जब दावा किया कि अर्जुन हाल ही में अपनी बहन रिया के घर गए थे, लेकिन मलाइका से मिलने के लिए नहीं गए, जो पास में ही रहती है.

Trouble in paradise !!! reportedly Malaika and Arjun are breaking up after 4 years of dating.#malaikaarora #arjunkapoor #breakup pic.twitter.com/MnoF6Yk9Vb — Cinema Beast (@CinemaBeast) January 12, 2022

हाल ही में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन ने एक साथ नए साल का जश्न मनाया और यहां तक​कि मालदीव भी गए.मलाइका दिवा योग केंद्र के नाम से एक योग स्टूडियो चलाती हैं और अक्सर लोगों से शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने के लिए योग करने या जिम जाने का आग्रह करती हैं.

बता दें कि अर्जुन के पास वर्तमान में तीन फिल्में हैं - 'एक विलेन रिटर्न्स', 'कुट्टी' और 'द लेडी किलर'.