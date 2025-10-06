'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਵਿੱਚ ਮਾਲਤੀ ਚਾਹਰ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ?

Bigg Boss 19 Wild Card Entry: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਨੇਹਲ ਚੁਡਾਸਮਾ, ਕੁਨਿਕਾ ਸਦਾਨੰਦ, ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ, ਨੀਲਮ ਗਿਰੀ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ, ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Bigg Boss 19 Wild Card Entry: ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19, ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਰੋਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਕੌਣ?
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਚਾਹਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਮਾਲਤੀ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਐਲਵੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੋਸਟ
ਐਲਵੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਐਂਟੀਡੋਟ" ਟਾਸਕ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਨਿਕਾ ਨੇ ਤਾਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਹਲ ਨੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਲਵੀਸ਼ ਨੇ ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਨੇਹਲ ਚੁਡਾਸਮਾ, ਕੁਨਿਕਾ ਸਦਾਨੰਦ, ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ, ਨੀਲਮ ਗਿਰੀ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ, ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨੀਲਮ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
