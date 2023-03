Viral Video: साड़ी पहने इस विदेशी महिला ने थिरकाए कदम, लोगों की बधाई धड़कनें

Mariya Kozlova viral dance video: आमतौर पर अक्सर इंटरनेट पर डांस वीडियो वायरल होती हैं जो लोगों का खूब मनोरंजन करती हैं. मोबाइल और इंटरनेट के आने से आए दिन हर कोई सोशल मीडिया के द्वारा अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों कई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं.

जिन्हे एक बार देखने के बाद मन ही नहीं भरता। हाल ही में ऐसे 2 वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें एक विदेशी महिला साड़ी पहने डांस करती हुई नज़र आ रही है.

हरी साड़ी में वायरल हुआ यह वीडियो

यह डांस वीडियो 18 फ़रवरी 2023 का है जिसमें मारिया कोज़लोवा (Mariya Kozlova), जो कि यूक्रेन (Ukraine) की रहने वाली हैं, वह हिंदुस्तान में वेकिंग जज शोकेस इन इंडिया नामक एक शो का हिस्सा बनने आए थीं.

उसी शो के दौरान साड़ी पहनकर उन्होंने हिंदी फिल्म देव डी के गीत पायलिया पर डांस किया और यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया है.

भारीतय संस्कृरति से प्यार

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ख़ूबसूरती से माथे पर बिंदी से लेकर पैरों में पायल पहन कर मारिया कोज़लोवा (Mariya Kozlova ) भारतीय संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रही है. खुशी होती है यह देख कर जब कोई बाहर से आकर हमरे देश में हमारी सभयता को अपनाता है. जहां भारत कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है वहीं इस वीडियो का वायरल होना एक उम्मीद की किरण बन सकती है.

Mariya Kozlova viral dance video:

