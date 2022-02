नई पारी खेलने के लिए तैयार Dhoni, 'Atharva' में क्रिकेटर से बने सुपरहीरो, देखें trailer

MS Dhoni's first look from Atharva- एमएस धोनी की ग्राफिक उपन्यास 'अथर्व: द ओरिजिन' एक पौराणिक वैज्ञानिक कथा पर आधारित है. इसमें धोनी का योद्धा कैरेक्टर एक दानव सेना के खिलाफ लड़ रहा है.