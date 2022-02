Shaktimaan first teaser : दुनिया से बुराई मिटाने के लिए बड़े पर्दे पर आने वाला है मुकेश खन्ना का 'शक्तिमान'

नई दिल्ली: Shaktimaan First Teaser : 90 के दशक में सुपरहिट रहे शो ‘शक्तिमान’(Shaktimaan) को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था. यह उस दौर का शो था, जब सभी घरों में टीवी तक नहीं हुआ करते थे.

अपने सुपर हीरो को देखने के लिए बच्चे आस पड़ोस के घरों में शो शुरू होने से पहले ही भीड़ लगा लेते थे. शक्तिमान में बच्चे हों या बड़े, सभी का भरपूर मनोरंजन किया. जाने-माने टीवी कलाकार मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) ने इस धारावाहिक में शक्तिमान की भूमिका निभाई थी. उनके फैंस के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है.

‘शक्तिमान’ अब एक बार फिर मानवता पर छाए अंधेरे और बुराई को ख़त्म करने के लिए बड़े पर्दे पर लौट रहा है. सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस ने शक्तिमान के फिल्म रूपांतरण के अधिकार हासिल कर लिए हैं. कंपनी ने फिल्म का टीज़र भी रिलीज कर दिया है. हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि फिल्म में शक्तिमान का किरदार कौन सा एक्टर निभाएगा.

BIG ANNOUNCEMENT: SONY PICTURES TO BRING THE ICONIC 'SHAKTIMAAN' TO THE BIG SCREEN...

This time, #Shaktimaan will be made for *cinemas*.

Will be a trilogy.

One of #India’s major superstars will enact the title role.

A top name will direct. pic.twitter.com/ood6KvghPM

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 10, 2022