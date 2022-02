धागे की जगह महिलाएं बांध रही अपनी 'BRA', लड़कियों के लटके हैं यहां हजारों अंडरगारमेंट्स

चंडीगढ़- न्‍यूजीलैंड में एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो अजीबोगरीब चीज के लिए फेमस हैं. न्‍यूजीलैंड का कार्डरोना शहर (Cardrona) महिलाओं के इनर वियर की वजह से दुनिया भर में फेमस हो रहा है. इस टूरिस्ट प्लेस को देखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती है.

कार्डरोना शहर के इस जगह पर आपको दुनिया भर की ब्रा टंगी हुई दिखेंगी. यह जगह लड़कियों की ब्रा (Bra)की वजह से वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गई है. सोशल मीडिया पर भी ये जगह लोगों को अपनी ओर खींच रही है. इस जगह को देखने के लिए टूरिस्ट्स की हर समय भीड़ लगी रहती है.

देश विदेश से यहां आने वाली महिलाएं अपनी ब्रा टांग जाती हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें. लोगों का तो ये तक कहना है कि ऐसा करने से उनकी मन्नत पूरी होती हैं.

The Cardrona Bra Fence in New Zealand. Google it. pic.twitter.com/reIvkBxVL2

— Duchess of Healing (@sindivanzyl) January 13, 2018