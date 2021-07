Pornography Case : शिल्पा शेट्टी ने क्यों मांगा मीडिया घरानों से 25 करोड़ रुपये हर्जाना, पहुंचीं हाईकोर्ट

मुंबई : बिजनेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब से गिरफ्तार किया है, तब से आए दिन नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. अब खबर यह है कि शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ प्रकाशित होने वाली मानहानिकारक सामग्री पर कड़ी आपत्ति जताई है.

अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग

अभिनेत्री ने कई मीडिया हाउसों के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. शिल्पा ने कुछ मीडिया घरानों से बिना शर्त माफी मांगने, सभी अपमानजनक सामग्री हटाने और 25 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.

बार एंड बेंच के अनुसार, अभिनेत्री ने अपने खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप की आलोचना की है.

ETimes की रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने पोर्नोग्राफी मामले में झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी छवि खराब करने के लिए 29 मीडियाकर्मियों और मीडिया हाउसों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

Actor Shilpa Shetty has filed defamation suit in Bombay High Court against 29 media personnel & media houses for 'doing false reporting & maligning her image' in a pornography case in which her husband Raj Kundra is accused. Hearing in the case scheduled for tomorrow

19 जुलाई को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और उसे हॉटशॉट्स ऐप पर शेयर करने के मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था. हाल ही में मुंबई की कोर्ट ने राज कुंद्रा और साथी रियान थोर्पे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. फिलहाल राज कुंद्रा (Raj Kundra) 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं.

अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश 2 को

मुंबई सत्र अदालत 2020 के महाराष्ट्र साइबर विभाग मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश 2 अगस्त को सुनाएगी. अदालत ने आज समय की कमी के कारण आदेश स्थगित कर दिया.

Mumbai Sessions court will pronounce its order in the anticipatory bail application of Raj Kundra in the Maharashtra Cyber department case of 2020.

The order will be pronounced on 2nd August. The court adjourned the order due to a paucity of time today. pic.twitter.com/a2mWBnwUxJ

— ANI (@ANI) July 30, 2021