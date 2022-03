Naagin 6: लाल नागिन रश्मि देसाई की धमाकेदार एंट्री, फैंस बोले- 'तेजस्वी से बेहतर'

चंडीगढ़: नागिन 6 के हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है. अब नागिन के नए एपिसोड में लाल नागिन की एंट्री होने वाली हैं.

लाल नागिन के रूप में रश्मि देसाई की धमाकेदार एंट्री से सभी को चौंक गए है. नागिन के लास्ट एपिसोड में रश्मि को लाल नागिन के रूप में पेश किया गया, जो चिंगस्तान से ताल्लुक रखती है और भारत को तबाह करने के लिए आई है.

अभिनेत्री रश्मि देसाई, जिन्होंने बिग बॉस 15 में अपने अभिनय से दिल जीता है. अब रश्मि नागिन 6 के कलाकारों में शामिल हो गई हैं. रश्मि ने नागिन 6 में शलाखा और शांगलिरा की दोहरी भूमिका निभाई है.

फैंस उनके काम की तुलना तेजस्वी प्रकाश से कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि, रश्मि बेहतर है. शो में अपनी धमाकेदार एंट्री से एक्ट्रेस सोशल मीडिया यूजर्स को प्रभावित कर रही हैं.

एक यूजर ने लिखा, “#RashamiDesai के लिए प्रशंसा ट्वीट क्या एक महान और बहुमुखी कलाकार रश्मि आपने अपने दोनों किरदारों को #शलाखा और #शांगलिरा और बहुत सुंदर निभाया”एक अन्य ने बताया कि रश्मि ने कितनी सहजता से दोहरी भूमिका निभाई.

Moral of the story ~ NO ONE CAN BEAT RASHAMI EXCEPT RASHAMI HERSELF !!

╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭#RashamiDesai #Naagin6 pic.twitter.com/bDIyh0AF9a (@IamMeghaRai) March 28, 2022

लोग कमेंट कर रहे है कि @TheRashamiDesai गर्ल आपने अभी-अभी अपनी परफॉर्मेंस से रोंगटे खड़े कर दिए हैं…. उफ्फ्फ... आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रिये... तुम पर गर्व…। @ektarkapoor हमें #Naagin6 में #RashamiDesai देने के लिए धन्यवाद, उसे देखना एक ट्रीट था”, यूजर ने लिखा था.