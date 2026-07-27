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ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਬੰਦ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Resham Singh Anmol News: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਫੈਂਡਰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲਦੀ-ਚੱਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 27, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:41 AM IST
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਬੰਦ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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