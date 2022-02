100 फुट जमीन में फंसे मासूम को बचाने की जंग जारी, पाइप से दिया जा रहा ‘लाइफ सपोर्ट सिस्टम’

चंडीगढ़- मोरक्को में बीते दिन एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पांच साल का मासूम खेलते खेलते 32 मीटर (100 फुट) गहरे कुएं से गिर गया. इस हादसे को आज तीसरा दिन हो गया है. बताया जा रहा है कि बच्चा कुएं में सुरक्षित है. हालांकि उसके सिर में कुछ मामूली चोटें आई हैं.

बच्चे को बचाने के लिए बचावकार्य लगातार जारी है. बचावकर्मियों ने रेयान को बचाने के लिए अपना ऑपरेशन और तेज कर दिया हैं. इस हादसे के बाद से हर कोई रेयान के लिए दुआ मांग रहा है. बच्चे की सलामती के लिए सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं.

I think everyone of us, every Moroccan around the globe is awake, watching and praying for 5-year-old #Rayan to be rescued and reunited with his parents. It’s midnight in #Morocco now and they’re still digging to be able to reach Rayan. pic.twitter.com/IxbPNDm0PV

— Boutaïna Azzabi Ezzaouia (@Boutaina) February 3, 2022