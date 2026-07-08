ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ-3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

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Kantara Chapter 3 News: ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਕਾਂਤਾਰਾ' ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਂਤਾਰਾ 3' ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 2' ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 2' ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਉਡੀਕੀ ਫਿਲਮ 'ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ' ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ – ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ – ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਸ਼ਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।