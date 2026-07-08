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ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ-3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

Kantara Chapter 3 News: ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 08, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:53 AM IST
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ-3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ-3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
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