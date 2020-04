ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ,ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਤਾਰਾ,CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਦਿੱਲੀ : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਰ ਐਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ

T 3517 - He's GONE .. ! Rishi Kapoor .. gone .. just passed away .. I am destroyed !

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ

Shocked by the demise of veteran actor Rishi Kapoor Ji. An actor par excellence who charmed millions, he will be deeply missed by all. My deepest condolences to his family & fans all over the world. RIP. #RishiKapoor

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 30, 2020