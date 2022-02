Siddharth Shukla की मां को देख फिर इमोशनल हुए फैंस, कहा- रीयल शेरनी !

चंडीगढ़- बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला आज भी सबके दिल में शामिल हैं. सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने के बाद उनकी मां रीटा शुक्ला पूरी तरह से टूट चुकी थी. समय के साथ सिद्धार्थ की मां ने खुद को संभाला. रीटा शुक्ला को आखिरी बार एक्टर के जन्मदिन के वक्त देखा गया था.

हाल ही में रीटा एक बार फिर स्पॉट हुई. यहां तक की ट्विटर पर ट्रेंड (#RitaMaa) जमकर वायरल हो रहा हैं. बता दें कि 8 फरवरी को उनका जन्मदिन था. बहुत से कलाकारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दीं.

Whenever I see #RitaMaa post that dreadful day, i had mixed feelings. She is so strong yet so vulnerable. I don't know how to react.

I just wish more happiness and strength for her. If miracle happens in real life, pl give her son back to her #SidharthShukla #Sidhearts pic.twitter.com/nTxW5JCyiS

—Sid ki Shree (@tanu_sidfan) February 7, 2022