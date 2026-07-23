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ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Jantar Mantar Students Protest: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 23, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:53 PM IST
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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