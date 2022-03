संजय दत्त कारगिल वॉर के मास्टरमाइंड परवेज मुशर्रफ से क्यों मिले, सोशल मीडिया पर गुस्से के साथ उठे सवाल

नई दिल्ली: Sanjay Dutt Met Parvez Mussarraf : बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का विवादों से पुराना नाता रहा है. उनकी लाइफ स्टाइल की बात हो या फिर 1993 में मुंबई धमाकों के बाद अवैध हथियारों को छुपाने का मामला, संजू बाबा हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें संजय दत्त कारगिल वॉर के मास्टरमाइंड और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ दिखाई दे रहे हैं.

ये फोटो दुबई का बताया जा रहा है. हालांकि फोटो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन संजय दत्त को मुशर्रफ के साथ देख सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है. वायरल तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ व्हीलचेयर में बैठे दिख रहे हैं, जबकि उनके सामने खड़े संजय दत्त हाथ से किसी ओर इशारा कर रहे हैं. संजय दत्त फिलहाल दुबई में हैं, जबकि परवेज मुशर्रफ दुबई में ही रहते हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस फोटो को शेयर किया है, जिसमें पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता मुश्ताक मिन्हास भी शामिल हैं.

ब्रांड एंबेसडर के पद से हटाने की मांग

वहीं बिजनेस मैन गौतम अग्रवाल ने ट्वीट किया- संजय दत्त दुबई में पूर्व पाकिस्तान आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ से मिले जो कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार थे आश्चर्य है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को पता है कि पूरी बैठक` किस बारे में थी. अरुणाचल प्रदेश सरकार को उन्हें राज्य के ब्रांड एंबेसडर के पद से हटा देना चाहिए अगर अभी तक नहीं हटाया है.

बीजेपी का फूटा गुस्सा

बीजेपी प्रवक्ता रहमान मलिक ने ट्वीट किया- एक बॉलीवुड अभिनेता का कारगिल युद्ध के मास्टरमाइंड से क्या लेना-देना है. संजय दत्त को ड्रग्स, दारू, गन्स और दाऊद इब्राहिम से प्यार है. दुबई में मुशर्रफ के साथ संजय दत्त. इसलिए मैं कहता हूं कि बॉलीवुड की LeLi और KHANdan से मुक्ति जरूरी है और The Kashmir Files एक शुरुआत है.

