/ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧੀ ਦੇ ਜੇਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ; ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ

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Sanjeev Kumar Birth Anniversary: ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰੀਹਰ ਜੇਠਾਲਾਲ ਜਰੀਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਹਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੋਲ਼ੇ-ਗੁੰਗੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਨਈ ਦਿਨ ਨਈ ਰਾਤ' (1974) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੱਕ। 'ਸ਼ੋਲੇ' (1975) ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਿਕਾਰ' ਲਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖਿਲੋਨਾ' (1970) ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦਸਤਕ' (1971) ਅਤੇ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' (1973) ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ) ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਧੀ' (1975) ਅਤੇ 'ਅਰਜੁਨ ਪੰਡਿਤ' (1976) ਲਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। 'ਅੰਗੂਰ' (1982) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਕਾਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ।
'ਖਿਲੋਨਾ' (1970) ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਕਮਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਫਿਲਮ "ਖਿਲੋਨਾ" ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਜੇਕਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਸੀਤਾ ਔਰ ਗੀਤਾ' (1972) ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਸੀਤਾ ਔਰ ਗੀਤਾ" ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' (1972) ਵਿੱਚ ਹਰੀਚਰਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ
ਫਿਲਮ "ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰੀਚਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਆਰਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਭਾਵੁਕ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਂਧੀ' (1975) ਵਿੱਚ ਜੇ.ਕੇ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਆਂਧੀ" ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ.ਕੇ. ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੋ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।