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ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧੀ ਦੇ ਜੇਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ; ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ

Sanjeev Kumar Birth Anniversary: ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰੀਹਰ ਜੇਠਾਲਾਲ ਜਰੀਵਾਲਾ ਸੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 09, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:12 AM IST
ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧੀ ਦੇ ਜੇਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ; ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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