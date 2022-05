sapna chaudhary video: डांस नहीं बल्कि रोमांस करती नजर आईं हरियाणवी डांसर सपना

नई दिल्ली: हरियाणावी डांसर सपना चौधरी (sapna chaudhary) के डांस (sapna chaudhary dance) का आज हर कोई दिवाना है. लड़कियां हों लड़के आज सभी सपना के गानों (sapna chaudhary song) पर थिरकते हुए नजर आते हैं. सपना के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा देते हैं. सपना को डांस करते तो आप सभी ने खूब देखा होगा, लेकिन अब सपना का एक अलग अंदाज वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ये हरियाणवी क्वीन डांस नहीं बल्कि रोमांस (sapna chaudhary romance video) करते हुए नजर आ रही हैं.

कैप्शन में लिखा ‘दिल की धड़कन’

जी हां! यह तो आप सभी को मालूम है कि सपना चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. सपना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (sapna chaudhary instagram account) पर कभी डांस वीडियो तो कभी अपने फोटोशूट वीडियो शेयर करती रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने पति वीर साहू (veer sahu) संग अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो छत पर वीर के साथ कुछ हसीन पल बिता रही हैं. सपना ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है ‘दिल की धड़कन’.

दर्शकों ने किए ये कमेंट

दर्शक भी सपना और वीर (sapna veer sahu) की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं. बता दें, इस वीडियो पर अब तक 30 हजार से भी ज्यादा लाइक्स और कई सारे कमेंट्स आ चुके हैं. इतना ही नहीं दर्शकों ने कमेंट कर इन दोनों की जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी बताया है. दर्शकों ने perfect jodi ever, made for each other जैसे कमेंट किए हैं.

