ਮੇਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਸ਼ੋਅ ਹਾਊਸਫੁੱਲ-ਭਾਰੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ

Satinder Sartaaj Melbourne Concert: Satinder Sartaaj ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਫੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਵਿ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮਿਲਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 05, 2026, 08:18 PM IST

Satinder Sartaaj Melbourne Concert: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਆਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ Satinder Sartaaj ਦਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆਤ ਮੇਲਬਰਨ ਕਨਸਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ 17 ਮਈ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਨਜ਼ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ Dharundar ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ “ਜਾਏ ਸੱਜਣਾ” ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

ਮੇਲਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ Rod Laver Arena ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਸਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਲਬਰਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੋ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”

17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਲਬਰਨ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

