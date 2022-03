सलमान भाई ने किया खुलासा, OTT दुनिया के भी SRK बनेगें अब किंग....!

चंडीगढ़- शाहरूख खान बॉलीवुड़ के वो कलाकार है, जिनकी फिल्में करोड़ो की कमाई करती हैं. किंग खान अपने नए OTT ऐप को लेकर चर्चा का विष्य बने हुए हैं. शाहरूख खान जल्द ही अपने नए ओटीटी ऐप का खुलासा करेंगे.

सुपरस्टार शाहरुख खान ने मंगलवार को ओटीटी (OTT) दुनिया एक नई घोषणा करके फैंस को उत्साहित कर दिया है. दरहसल, शाहरुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें लिखा है, "SRK+, जल्द ही आ रहा है".

शाहरूख खान ट्विटर अकाउंट पर इसे पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि, “"कुछ कुछ होने वाला है, ओटीटी की दुनिया में”

बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने शाहरूख खान को उनके आने वाले ऐप के लिए बधाई भी दी है. सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, “आज की पार्टी तेरी तरह से, आपके नए OTT ऐप, SRK+ के लिए बधाई”. जिससे यह जताया जा सकता है कि शाहरूख खान ऐप ही लॉन्च करने वाले हैं.

Aaj ki party teri taraf se @iamsrk . Congrats on your new OTT app, SRK+ https://t.co/MdrBzqpkyD

बता दें कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने ट्वीट किया कि वह सुपरस्टार के साथ नए ओटीटी ऐप पर सहयोग कर रहे हैं. अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, “सपना सच होना! अपने नए ओटीटी ऐप, SRK+ पर शाहरूख के साथ सहयोग करते हुए,”

Dream come true! Collaborating with @iamsrk on his new OTT app, SRK+ https://t.co/1OR7dZczkB

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) March 15, 2022