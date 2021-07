राज कुंद्रा के फंसने के बाद शिल्पा की गुजारिश भी काम न आई, दर्शकों ने हंगामा 2 को नकारा

नई दिल्ली : पोर्नोग्राफी में पति राज कुंद्रा के फंसने के बाद शिल्पा शेट्टी की गुजारिश को भी उनकी फिल्म हंगामा 2 के दर्शकों ने नकार दिया है. 14 साल के ब्रेक के बाद शिल्पा शेट्टी इस फिल्म में नजर आई हैं.

शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 शुक्रवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. पति को लेकर परेशानी से जूझ रहीं शिल्पा ने ट्वीट कर अपने फैंस से उनकी फिल्म हंगामा 2 देखने की गुजारिश की थी.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा-मैं योग की टीचिंग पर विश्वास करती हूं और उनकी प्रैक्टिस करती हूं. जिंदगी सिर्फ मौजूदा पल में है. हंगामा 2 में एक पूरी टीम की कड़ी मेहनत शामिल हैं, जिन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और फिल्म सफर नहीं करनी चाहिए.

(1/2)

I believe and practice the teachings of Yoga, “The only place where life exists is the present moment, NOW.”

Hungama 2 involves the relentless efforts of an entire team that’s worked very hard to make a good film, and the film shouldn’t suffer… ever!#Hungama2 pic.twitter.com/JCeEGXVZ09

— SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) July 23, 2021