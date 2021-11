हिमाचली तूफान ! KBC सेट पर Amitabh Bachchan की पहाड़ी बच्चे ने की बोलती बंद

चंडीगढ़- 'कौन बनेगा करोड़पति' में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के 9 साल के बच्चे अरुणोदय के शंहशाह अमिताभ बच्चन भी कायल हुए हैं.

T 4098 - .. i do not normally do this .. BUT this was simply irresistible ..

DO WATCH THIS 9yr old on KBC .. you shall not regret it .. pic.twitter.com/ymo6W2dGWm

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 17, 2021