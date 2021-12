गदर 2 के लिए फुल जोश में सनी देओल और अमीषा, वायरल हुई शूटिंग की तस्वीरें

चंडीगढ़- सनी देओल ने 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर की अगली कड़ी यानी की फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है. सनी देओल तारा सिंह के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे के लिए तैयार हैं. साथ ही अमीषा पटेल भी शूटिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं. अमीषा ने पहले पार्ट में सकीना की भूमिका निभाई थी.

फिल्म की शूटिंग की एक तस्वीर बॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट, तरण आदर्श द्वारा ऑनलाइन साझा की गई, जिसमें सनी देओल कुर्ता और पगड़ी में नजर आ रहे हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए तरण आदर्श ने लिखा, "सनी देओल, अनिल शर्मा, जी: 'गदर 2' आज से शुरू हो रहा है"

ट्वीट में, तरण आदर्श ने आगे कहा, "गदर 2, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अभिनीत गदर की अगली कड़ी - की शूटिंग आज शुरू हो रही है ... अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ... ज़ी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित "

सनी देओल ने भी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हमने गदर 2 की शूटिंग शुरू की है. तारा सिंह को जल्द ही पोस्ट करेंगे"

एक अन्य तस्वीर में अमीषा पटेल और सनी देओल अपनी वेशभूषा में निर्देशक अनिल शर्मा और सेना के कई अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं.

