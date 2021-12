श्रद्धा आर्या की हनीमून की तस्वीरें हुई वायरल, फोटो देख फैंस हुए दिवाने

चंडीगढ़- कुंडली भाग्य फेम टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या, जिन्होंने हाल ही में नेवल ऑफिसर राहुल नागल के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं.

मालदीव में पति के साथ हनीमून एन्जॉय कर रही हैं. उन्होंने बीच से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. अभिनेत्री ने उन्हें कैप्शन दिया, " Hiding away from the world at this Paradise".

प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस में श्रद्धा आर्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने 16 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में एक परी-कथा विवाह समारोह में शादी की. इस जोड़े ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक भव्य रिसेप्शन भी आयोजित किया.

उनकी सगाई और शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. श्रद्धा ने खुलासा किया कि कैसे वह एक साल पहले मुंबई में अपने पति राहुल से मिली थी.

उन्होंने कहा कि "हमने पिछले महीने ही शादी करने का फैसला किया था. मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाऊंगी. मैं कमांडर राहुल नागल को लगभग एक साल से डेट कर रही थी, लेकिन हमने शादी के बारे में नहीं सोचा था”

वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा आर्या एकता कपूर के सीरियल 'कुंडली भाग्य' में प्रीता का किरदार निभा रही हैं.