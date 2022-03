Siddharth और Rashmika ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद फिल्म 'मिशन मजनू' में मचाएंगे धमाल, नई डेट आई सामने

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra) फिल्म 'शेरशाह' और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा' के दोनों एक साथ मिलकर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं. जल्द ही फिल्म 'मिशन मजनू' में एक साथ दिखाई देने वाले हैं. फिल्म की रिलीज डेट को भी फाइनल कर दिया गया है.

इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला (Ronnie Screwvala) की आरएसवीपी (rsvp) और गिल्टी बाय एसोसिएशन (Guilty By Association) के निर्देश में बनी है और यह फिल्म 10 जून, 2022 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.बता दें कि फिल्म मिशन मंजनू 1970 में स्थापित जासूसी थ्रिलर है, जिसको सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रॉ एजेंट (raw agent) की भूमिका निभा रहे हैं जो पाकिस्तान में एक गुप्त ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा होता है.

The target is set!

Get ready to be a part of India’s most daring RAW mission in the heart of Pakistan.

Inspired by true events, #MissionMajnu releasing on 10th June 2022 @SidMalhotra @iamRashmika @RonnieScrewvala @amarbutala #GarimaMehta @GBAMedia_Off pic.twitter.com/fktx43Rynt

— RSVP (@RSVPMovies) March 9, 2022